Drone brengt staat van akkers in beeld na droogte Data verzamelen met een drone (Foto: RTV Drenthe)

Ondanks dat het zo nu en dan weer regent, is de droogte nog niet voorbij. Om de gevolgen daarvan goed in kaart te brengen, sturen boeren hun drone de lucht in.

Volgens data-adviseur Nicole Bartelds is bijvoorbeeld schade als gevolg van de droogte beter te beperken met drones, zegt ze tegen RTV Drenthe. 'Je kan vaak al veel eerder zien dat een plant stress heeft, bijvoorbeeld door een tekort aan water en voedingsmiddelen of juist de aanwezigheid van een virus.'

Ook kun je vanuit de lucht in één keer zien welke stukken grond het meest te lijden hebben gehad onder het droge weer. De akkers gezien vanuit een drone

Geschiedenis laat zich zien In een gebied als de Veenkoloniën komt daarnaast door de dronebeelden vaak de geschiedenis weer aan het licht. De oude veengronden zijn zeer verschillend: sommige delen hebben veel zand, terwijl andere stukken juist 'humeus' (zeer vruchtbaar) zijn. Dat kun je beter zien van bovenaf. 'Met de data kun je beter strategische keuzes maken', zegt Bartelds. 'Welke rassen zet je op welk perceel en wat laat je liggen op slechtere plekken bijvoorbeeld.' Lees ook: - Pootaardappelen schieten de grond uit door 'boerendrone'

