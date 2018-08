'Schadeclaim hotelpiraten heeft kans van slagen'

'Juridisch gezien hebben ze een punt.' Dat is de reactie van de Groningse advocaat Niek Heidanus op de aanklacht van 'hotelpiraten' Jan V. en Jolanda H. tegen een gedupeerd hotel.

De twee eisen een schadevergoeding van 2500 euro van een hotel in Tubbergen, omdat deze hun foto op Facebook heeft gezet.

'Het is een schending van hun portretrecht en de privacywetgeving. De kans is daarom best redelijk dat de schadevergoeding wordt toegewezen', denkt Heidanus.

Foto op Facebook

Jan V. en Jolanda H. worden verdacht van het oplichten van meerdere hotels in Groningen, Overijssel en Drenthe. Heidanus snapt de frustratie van de Overijsselse hoteleigenaar, maar heeft ander advies:

'Wat hij nu zou moeten doen, is in ieder geval een tegenvordering indienen voor de geleden schade. En andere hoteliers om zich heen verzamelen', tipt Heidanus.

'Trial by media'

Verder waarschuwt de Groninger advocaat voor dit soort 'trials by media'.

'Doe in dit soort gevallen altijd aangifte, maar laat de opsporing over aan politie en het Openbaar Ministerie. Zij zijn ervoor en zij bepalen of en wanneer een foto gepubliceerd mag worden. Neem het recht vooral niet in eigen hand.'

