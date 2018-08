Deel dit artikel:











Brandweer kan niks meer betekenen voor bestelbus De bestelbus is volledig uitgebrand (Foto: De Vries Media)

In een polder in de buurt van Hornhuizen is maandagmorgen een bestelbus volledig uitgebrand.

De brandweer van Wehe-den Hoorn heeft de brand geblust, maar kon voor het behoud van de bus niet veel meer betekenen. Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend.