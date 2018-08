Noorderzon gaat beginnen: acht opvallende voorstellingen

Elf dagen lang, van 23 augustus tot en met 2 september, is de stad Groningen het kloppend hart van festival Noorderzon. Het Noorderplantsoen is het middelpunt van het festival, maar de voorstellingen zijn niet alleen daar te zien.

We zetten een aantal opvallende voorstellingen uit het (betaalde) hoofdprogramma verspreid over de stad Groningen voor je op een rij.

Bruno Beltrão & Grupo de Rua - Inoah

Genre: Dans

Waar: Romeo Tent

Wanneer: 24 en 25 augustus 20:00 uur (uitverkocht) en 26 augustus 15:00 uur

Kosten: 17,50

De Braziliaan Bruno Beltrão en zijn Grupo de Rua zijn terug op Noorderzon, negen jaar nadat ze er hun voorstelling H3 opvoerden. Nu als openingsvoorstelling van het festival, al is die besloten.

De voorstelling schetst het verhaal van het leven op de straat in Brazilië, in een show die hiphop, breakdance en moderne dans met elkaar verbindt.

Lynette Wallworth - Collisions

Genre: Virtual reality

Waar: Vrijdag Theater

Wanneer: 23 tot en met 29 augustus, zeven keer per dag

Kosten: 7 euro

Een 'explosieve en hartverscheurende film', die je meevoert naar de de Australische outback van de jaren 60. Naar het moment waarop de Aboriginal Nyarri Morgan geconfronteerd wordt met de westerse wereld, als hij getuige is van een kernproef.

Je ziet de film in virtual reality, dus met een speciale vr-bril op. 'Het voelt alsof je erbij bent', zegt de regisseur er zelf over. Met behulp van 360-graden fotografie en computeranimatie brengt Wallworth het verhaal tot leven.

Ana Borralho en João Galante - Trigger of happiness

Genre: Theater

Waar: Grand Theatre

Wanneer: 23 augustus 20:00 uur, 24 en 25 augustus, 20:45 uur

Kosten: 12,50 euro

Russische roulette in het theater. Aan de show werken twaalf Groningse jongeren mee, die deze zomer reageerden op een oproep van het festival. Het pistool dat in het midden op tafel ligt, bepaalt wie zijn zegje mag doen. Over liefde, seks, angst en de toekomst, om maar wat te noemen.

'Zinderend, ongewoon en goudeerlijk', zo prijst Noorderzon de voorstelling die dit jaar de festivals verovert aan. En overal waar gespeeld wordt, bestaat de cast uit lokale jongeren.

Colin Dunne - Concert

Genre: Dans

Waar: Grand Theatre

Wanneer: 24, 25 en 26 augustus, 19:30 uur

Kosten: 15 euro

Artistiek directeur Mark Yeoman van Noorderzon prees de Ierse danser Colin Dunne deze week op Radio Noord als 'iemand van de bovenste plank'. 'Het zijn bloedmooie voorstellingen. Hij danst als een kleine god en is een verteller.'

Dunne danst op vioolmuziek van muzikant Tommie Potts. 'Daarop valt bijna niet te dansen, behalve als je Colin Dunne heet', prijst Noorderzon de show aan.

Guillermo Cacace - El Mar de Noche

Genre: Theater

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: 24, 25 en 26 augustus, 20:00 uur

Kosten: 15 euro

Een monoloog over een onbeantwoorde liefde. 'Ik heb het op een avond in Santiago in Chili gezien, het staat in mijn top-drie van het hele jaar. Wat een verrassing!', zijn de lovende woorden van Yeoman. 'Het is een juweeltje.'

Goed om te weten als je wilt kijken: de voorstelling is in het Spaans, met Engelse ondertiteling.

Wang Chong / Théâtre du Rêve Expérimental - Ghosts 2.0

Genre: Theater

Waar: Grand Théatre

Wanneer: 28 en 29 augustus, 19:30 uur

Kosten: 15 euro

Voor het eerst te zien in Europa, deze 'verbluffende, eigentijdse tragedie vol humor en emotie' van de Chinese theatermaker Wang Chong. Het is een bewerking van het stuk Ghosts, van de Noor Henrik Ibsen.

Met behulp van vier selfiecamera's wordt het verhaal verteld van een familie in verval. In dit geval vanuit het perspectief van een Chinese videomaker, die een geheim uit zijn jeugd ontrafelt.

Let op: de voorstelling is in het Mandarijn, met Engelse ondertiteling.

Soweto Skeleton Movers - Seven

Genre: Dans

Waar: Ophelia Tent

Wanneer: 30 augustus tot en met 1 september, 19:30 en 22:00 uur

Kosten: 9 euro

Ze zijn letterlijk op straat in Zuid Afrika ontdekt: de Soweto Skeleton Movers. Elastieken slangenmensen, die breakdance, house en streetdance combineren.

Nadat ze jaren toeristen hadden vermaakt op straat in Soweto, volgde hun doorbraak op de Breakin' Convention in Londen, twee jaar geleden. Dat was de eerste keer dat ze op een podium stonden. Sindsdien is hun faam snel gegroeid en tijdens Noorderzon zijn ze voor het eerst ook in Nederland te zien.

Theater Artemis & Het Houten Huis - Echte vrouwen joggen in regenpak

Genre: Theater

Waar: Vrijdag Theater

Wanneer: 30 augustus tot en met 2 september, meerdere keren per dag

Kosten: 9 euro

Niet alles dat op Noorderzon te zien is komt van ver. Er zijn ook regionale producties, zoals dit 'statement over wat echte vrouwen willen'. Muziektheater voor alle leeftijden. 'Een absurde slapstick zonder woorden, met klassieke zang.'

Het stuk werd eerder al in 2001 opgevoerd en keert nu dus terug op de planken.

Voorstellingen die al uitverkocht zijn hebben we niet in dit overzicht meegenomen.

Het volledige programma van Noorderzon kan je hier bekijken.

'Als een ui die je afpelt'

'Zelf vergelijken we Noorderzon ook wel eens met een ui: juist alle verschillende lagen en schillen maken Noorderzon tot wat het is - en met elke laag die je afpelt kom je dichter tot de kern', schrijft de organisatie van het festival zelf in de programmagids over het aanbod.

'Zo hebben we de afgelopen 28 jaar ook gebouwd aan Noorderzon: we hebben overal onze festivaltentakels uitgeslagen en proberen zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van een actuele stand van zaken in die spannende kunsten te geven – op meerdere terreinen. Kunst denkt immers niet in grenzen of disciplines.'

