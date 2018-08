Maduro weer samen met Van de Looi; nu bij Jong Oranje

Hedwiges Maduro gaat zijn voormalige coach Erwin van de Looi assisteren bij Jong Oranje. De oud-voetballer van FC Groningen tekent een contract dat loopt tot en met het EK onder 21 in Italië volgend jaar.

De achttienvoudig A-international en de hoofdcoach van Jong Oranje kennen elkaar al van de periode in Groningen, waar Maduro voetbalde onder Van de Looi.

'We hadden toen al veel discussie over voetbal, altijd met respect', vertelt Maduro tegenover Ons Oranje. 'Ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.'





Cyprus

De 33-jarige Maduro beëindigde deze zomer zijn actieve loopbaan. De Cypriotische club Omonia Nicosia was zijn laatste werkgever. Maduro is de laatste tijd veel te zien op televisie, in zijn functie van analist bij Fox Sports.

