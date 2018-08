Ezel Lodewijk is 'mensenmagneet' in voettocht van 1000 kilometer

Ruim duizend kilometer legt theatermaker Tjerk Ridder af. Niet alleen, maar met zijn ezel Lodewijk. Donderdag eindigt de reis vanuit Parijs onder de Martinitoren in Groningen.

Ridder wandelt het Martinuspad en gebruikt zijn reiservaringen voor zijn nieuwe theatershow. Die speelt hij vanaf donderdag op Noorderzon.

Pakezel

Maandagmiddag verwacht hij de provincie Groningen binnen te wandelen, vertelt Ridder bij Edwin op Noord. 'Ik ben nu nog in Kollum, maar ik ben bijna in Groningen.'

Ridder wordt de hele wandeltocht bijgestaan door zijn trouwe partner, ezel Lodewijk. 'Hij is letterlijk mijn pakezel, want hij draagt mijn tent en andere bagage', legt Ridder het praktische nut uit.

Magneet

Maar misschien nog wel veel belangrijker: Lodewijk zorgt voor verbinding met mensen.

Ridder: 'Mensen stappen eerst op hem af, en knopen daarna een gesprek met mij aan. Hij is een magneet. Op die manier vind ik ook vaak een plek om te eten of te overnachten.'

Gastvrijheid

Want de theatermaker weet 's ochtends nog niet waar hij 's avonds zal eindigen. 'Ik heb ongeveer een route in mijn hoofd. Maar ik ben wel afhankelijk van mensen bij wie ik mag douchen en bij wie ik op het land mag kamperen.'

Tot nu toe had hij elke avond een slaapplek. 'Ik ervaar dat als ik te voet langzaam door het landschap loop, dat het met de gastvrijheid goed gesteld is. Zowel in Frankrijk als in België en Nederland.'