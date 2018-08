Verslaafde veelpleger moet cel én kliniek in: 'Hoogst noodzakelijk'

Een 39-jarige man uit Groningen moet drie maanden de cel in voor drie winkeldiefstallen en voor een bedreiging.

Daarna moet de man voor maximaal twee jaar de kliniek in, om zich te laten behandelen aan zijn drugsverslaving. Dat oordeelde de rechtbank maandag.

De rechtbank acht, net als hulpverleners, een langdurige behandeling voor de veelpleger 'hoogst noodzakelijk'.



Doucheproducten en pijnstillers

De man griste in juli uit twee drogisterijen en een supermarkt in Groningen doucheproducten, pijnstillers en twee baardtrimmers uit de schappen. Camera's legden zijn handel en wandel vast.

Ook had de man in november vorig jaar een Wildervanker met de dood bedreigd via Whatspapp.

Veelpleger

De drugsverslaafde man staat te boek als veelpleger en pleegde de feiten voor het einde van zijn proeftijd.

Vorig jaar januari werd hij door de rechtbank tot twintig maanden cel veroordeeld, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Dit wegens poging tot afpersing, poging tot zware mishandeling en een diefstalpoging. Van die voorwaardelijk opgelegde straf moet de man ook nog twee maanden zitten.

Na een celstraf van in totaal een half jaar en twee jaar in de kliniek, moet hij zich nog ambulant laten behandelen.

