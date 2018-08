Oud-Veendammer Cruz Vicente gaat spelen in Nieuweschans

Alair Cruz Vicente gaat komend seizoen spelen voor vijfdeklasser v.v. Nieuweschans. De Braziliaanse oud-speler van SC Veendam is teruggekomen naar Nederland vanwege zijn zoontje.

Cruz Vicente kwam zes seizoenen (2006-2012) uit voor het inmiddels failliete SC Veendam. Daarna speelde hij voor AGOVV, Sparta, FC Den Bosch, SC Telstar en het Braziliaanse EC Aracruz.

WVV

Aanvankelijk zou de 37-jarige verdediger komend seizoen spelen voor eersteklasser WVV in Winschoten, maar die club kon volgens Cruz Vicente 'de gemaakte beloften niet nakomen'.

Verrast

De voorzitter van WVV, Annet de Rooy, is verrast door het besluit en de reden van Cruz Vicente. 'Dat klopt niet. Er is bemiddeld in werk en vervoer, maar hij kon zich daar niet in vinden. We vinden het jammer, omdat we er bij WVV veel energie in hebben gestopt.'