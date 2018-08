Kabel Noord: iedereen op Schiermonnikoog heeft weer internet

Alle bewoners van Schiermonnikoog hebben weer internet, tv en telefoon via de glasvezelkabel. Provider Kabel Noord laat weten dat de omleiding via een andere kabel werkt.

Zaterdagmiddag bleek er een breuk in de glasvezelkabel te zitten, waardoor de eilanders zonder internet zaten. Maandagochtend meldde KPN, eigenaar van de kabel, dat het met een omleiding een noodoplossing kon bieden.

Die omleiding, via een andere kabel onder de Waddenzee, werkt nu. De volgende stap is de kapotte kabel repareren. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

