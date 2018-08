Internet wisselwoningen Woudbloem wordt afgeknepen door hoge kosten

De internetverbinding van zeven tijdelijke woningen in Woudbloem is afgeknepen door het Centrum Veilig Wonen (CVW). Reden: de 'gortige' rekening van vierduizend euro per maand.

'Het internet verloopt via een 4G-verbinding. Daarbij is dataverbruik vrij duur. Ondanks eerdere waarschuwingen dat een aantal mensen meer verbruiken, hebben ze voor een abonnement gekozen dat niet geschikt is', zegt René Klaardijk.

Hij is een van de bewoners van de zeven wisselwoningen. Zijn eigen woning wordt op dit moment hersteld. Het CVW heeft de wisselwoningen er neergezet, zodat ze er tijdelijk kunnen wonen.

'Internetsnelheid drastisch teruggedraaid'

'Nu gebruiken we teveel data, en hebben ze zonder overleg de internetsnelheid drastisch teruggedraaid. Dat betekent dat ik niet kan telebankieren, ik kan niet mijn zaken regelen met de overheid en geen nieuwssites lezen', aldus Klaardijk.

'De site geeft vaak een time-out, omdat het te lang duurt om het wachtwoord te bevestigen. Ik moet naar de bibliotheek om mijn bankzaken en dingen met de belastingdienst te regelen.'

Woningen in weiland

Het CVW zegt: 'De woningen staan in een weiland. Over een paar maanden gaan deze huizen weer weg, en dan wordt het weer weiland. We hadden bedacht dat er een soort 4G-verbinding zou komen, dat mensen onbeperkt internet hebben.'

Daar kwamen ze op terug, omdat één van de zeven bewoners zoveel verbruikt, dat dit het CVW wat te gortig werd. Het is niet mogelijk om precies te zeggen wie van de zeven het is, omdat dit privacygevoelige informatie is, aldus een woordvoerder.

'Verlies nemen'

'Ik kan me niet voorstellen dat het één bewoner is', zegt Klaardijk. 'Er zijn ook mensen die televisie kijken via Netflix, filmpjes kijken via YouTube of radio luisteren via internet. Dat verbruikt allemaal veel data', aldus Klaardijk.

'Ik vind dat ze hun verlies moeten nemen. Het hele project kost tweeënhalf miljoen, schat ik. Vijf maanden maal vierduizend euro is twintigduizend euro. Dat moet er ook nog wel bij kunnen, vind ik.'

Lees ook:

- Werkzaamheden karakteristieke woningen Woudbloem van start