Magneetvissers Henk Boelman en Angelo Frans haalden in Sappemeer een explosief boven water. 'Ik kreeg gelijk een adrenalinekick, echt', zegt Frans over het moment dat hij de oefengranaat boven water haalde.

'Ik doe het niet'

Het wordt steeds lastiger om medicijnen te halen voor je zieke partner. Sinds de nieuwe privacywet moeten apothekers namelijk om een machtigingsformulier vragen. En dat ziet niet iedereen zitten. 'Dat gaat mij te ver', zegt Bertus van der Tuuk, die geen formulieren wil invullen om medicijnen voor zijn zieke vrouw te halen. 'Ik doe het niet.'

'Ik ben weer helemaal bij'

Geen tv, radio, en internet. Inwoners, ondernemers en vakantiegangers op Schiermonnikoog hadden te kampen met een grote storing. Oorzaak: een breuk in de glasvezelkabel. De storing duurde tot vanmiddag.

'Het voetballen zondagavond was natuurlijk wel een probleem. Maar ik heb de krant gehaald, dus ben weer helemaal bij', zegt een vakantieganger.

Op recordjacht met RTV Noord

We zijn gestart met de RTV Noord Recordweken, op zoek naar het Groningse record. Maakt niet uit wat het is; als we het maar kunnen meten. Als eerste: de hoogste kilometerstand.

'Zo lang het niet de spuigaten uitloopt blijf ik er in rijden', zegt Ronald Roffel over zijn auto met meer dan een half miljoen kilometer op de teller. Al is hij zijn record inmiddels al weer kwijt...

