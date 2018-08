Schier twee dagen zonder internet: 'Wat een gehannes'

Het was de afgelopen dagen behelpen voor ondernemers en toeristen op Schiermonnikoog. Van zaterdagmiddag tot maandagmiddag was er geen internet, tv of vaste telefoonlijn op het eiland.

'We hebben geluk dat we in het restaurant een pinautomaat op 4G hadden. Die werkte nog wel. Maar we konden onze computer niet gebruiken en hadden dus helemaal geen zicht op de reserveringen', vertelt Arnold Boven van Hotel Graaf Bernstorff.

'We hadden iemand op de wal die ons alle informatie doorbelde.'

Pinautomaat leeg

Ook bezoekers van het eiland kwamen soms in de problemen. De pinautomaten op Schiermonnikoog raakten rap leeg. 'Ik kon minder opnemen dan ik wilde. Heel onhandig, want in veel restaurants kon je niet pinnen door de storing', vertelt een toerist.

Toch zijn er ook mensen die van de nood een deugd maken. 'Ik lees nu lekker een boek. Het maakt mij niet uit dat er geen tv is', vertelt een toeriste uit de Betuwe.

Supermarkt

Voor supermarkteigenaar Erik Brunekreef leverde de storing eveneens weinig problemen op. 'We hebben een 4G-router op het dak, dus dat is een back-up systeem. Bovendien zit ik bij KPN, die had geen storing.'

Brunekreef liet zijn buurman-ondernemer bij hem op de computer de bestelling doen. 'Verder ben ik blij dat alles weer werkt, want het is toch wel een heel gehannes hoor.'

Lees ook:

- Kabel Noord: iedereen op Schiermonnikoog heeft weer internet

- Kabelstoring op Schiermonnikoog: 'Hopelijk wordt de pinautomaat weer aangevuld'

- Omleiden kabel moet Schiermonnikoog weer bereikbaar maken

- Schiermonnikoog kampt met televisie-, radio,- internet- en telefoonstoring