Magneetvissers vinden mogelijk explosief; EOD onderweg (update)

Tijdens het magneetvissen is in Sappemeer mogelijk een explosief gevonden.

De politie heeft daarom een deel van het Achterdiep Zuidzijde afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg en zal er rond 17:00 uur zijn. Daarna wordt gekeken hoe verder.

'Ik was best bang'

Vissers Henk Boelman en Angelo Frans haalden het explosief boven water. 'Hij weegt wel dertig kilo of zo', zegt Frans. 'Ik was ook best bang, door de magnetische kracht kan er altijd wat gebeuren. Gelukkig gebeurde dat niet.'

'Maar ja, dit verpest onze visdag ook weer', zegt Boelman met een knipoog. 'Normaal gesproken trekken we fietsen en zo uit het water. Maar een explosief is voor het eerst. Toen we hem vonden hebben we meteen de politie gebeld.'

Adrenalinekick

'Erg speciaal, je krijgt een adrenalinekick van hier tot Tokyo', zegt Frans.

Waarschijnlijk wordt het explosief elders tot ontploffing gebracht en niet bij de vindplaats. Daar staan twee huizen dicht in de buurt.

'Als ze het hier doen, gaan er doden vallen', zegt Frans. 'Maar we hebben hem veilig op de kant getrokken, dus ik heb levens gespaard.'