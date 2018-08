'Straatnamen geven nu geen goed beeld, dus laat Stadjers beslissen'

De huidige straatnamen in Groningen geven geen goed beeld van onze geschiedenis. Daarom moeten inwoners meebeslissen over de naamkeuze, vinden D66-raadsleden Wieke Paulusma en Berndt Benjamins.

Aanleiding voor die oproep is een onderzoek van De Correspondent. Daaruit blijkt dat in Groningen één op de tien straatnamen naar een vrouw vernoemd is. Dat kan en moet diverser, vindt Paulusma.

'Hoe cool zou het zijn als je in de straat woont van iemand waar je heel veel bewondering voor hebt en op die manier iets meer leert over je eigen geschiedenis?'

Naar Utrechts voorbeeld

Op dit moment bepaalt de 'commissie straatnaamgeving' van de gemeente of inwoners op pakweg De Plevier, Het Anker of Lamsoor komen te wonen. Utrecht geeft volgens Paulusma het goede voorbeeld.

'Daar kunnen toekomstige bewoners van een woonwijk digitaal suggesties insturen. Dat kan Groningen zo overnemen. Belangrijk is dan wel dat de stem van inwoners zwaar weegt.'

Natuurlijk gaat dit de wereld niet veranderen, maar alle kleine beetjes helpen Wieke Paulusma - D66

'Alle kleine beetjes helpen'

Naar aanleiding van het nieuws over de Groningse straatnamen, uitgevoerd door de geodienst van de RUG, kreeg Paulusma op Twitter het verwijt dat ze zich 'beter met belangrijkere zaken kon bezig houden'. Die kritiek schuift ze opzij.

'Straatnamen geven op dit moment een beperkte weergave van onze geschiedenis en niet alle inwoners herkennen zich daarin. Het is vrij treurig dat slechts één op de tien straten vernoemd is naar een vrouw. Ik denk dat het zowel voor jongens als meisjes goed is om te zien dat ook veel vrouwen goede professoren waren. Natuurlijk gaat dit de wereld niet veranderen, maar alle kleine beetjes helpen.'

