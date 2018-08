Gymleraar moet een jaar de cel in voor ontucht met leerlinge (15)

Een 41-jarige gymleraar uit Siddeburen, die een seksuele relatie had met een 15-jarige leerlinge, moet na hoger beroep een jaar de cel in.

Het Hof in Leeuwarden veroordeelde de man tot twee jaar cel, maar daarvan is de helft voorwaardelijk.

De straf is gelijk aan die van de rechtbank in Groningen in november van vorig jaar. De man ging toen zelf in hoger beroep, hij had inmiddels hulp gezocht. Maar dit was voor het gerechtshof geen aanleiding om de straf te verlagen.

Bekentenis

De man had in de periode van 2010 tot 2012 een seksuele relatie met een leerlinge van die school op het toenmalige Fivelcollege.

De relatie begon toen ze 15 jaar oud was. Toen dit uitkwam werd de man ontslagen. Hij bekende de ontucht.

Beroepsverbod

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden in hoger beroep een celstraf van 2,5 jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Daarnaast zou de man ook een vijfjarig beroepsverbod opgelegd moeten krijgen. De ex-leraar had namelijk het plan opgevat om een bedrijf te starten om kwetsbare gezinnen te begeleiden.

Het Hof nam het beroepsverbod voor de duur van vijf jaar over en zette hiermee een streep door deze plannen.

