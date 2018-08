Werkstraf voor Veendammer die op agenten inreed

De man reed op agenten in (Foto: Archief RTV Noord)

Een negentienjarige man uit Veendam moet een taakstraf van zeventig uur uitvoeren. De rechter legde die straf op voor belediging, bedreiging en het veroorzaken van gevaar op de weg.

Nadat de man had gehoord dat een vriend was overleden, toog hij op 23 december naar diens huis aan de Leidekkerstraat in Veendam. Hij wilde het zoontje van de overleden man opvangen, maar mocht wegens het politie-onderzoek diens woning niet binnen.

'Volledig uit zijn plaat'

Daarop ontplofte hij en beledigde en bedreigde hij vier agenten. Hij ging daar volgens getuigen 'volledig uit zijn plaat'.

Hij reed wild heen en weer door de straat waardoor agenten opzij moesten springen om niet geraakt te worden. De Veendammer moet aan de agenten daarvoor 400 euro schadevergoeding betalen.

Lagere straf

Het Openbaar Ministerie vond dat het inrijden op de agenten een poging tot zware mishandeling was, maar daar ging de rechter niet in mee. Om die reden valt de straf lager uit dan de eis; die was 120 uur werkstraf.

