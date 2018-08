Apotheken worstelen met privacywet: 'Dit werpt ons terug in de tijd'

Het ophalen van een pakketje met medicatie bij de apotheek voor zieke partner of echtgenoot gaat niet meer zo makkelijk als vroeger. Sinds de nieuwe privacywet in mei in werking trad is daarvoor namelijk een machtigingsformulier nodig.

'Dit werpt ons terug in de tijd', vindt Chaterina Hollenga, voorzitter van de Groninger Apotheken Vereniging.

Strikt persoonlijk

'We mogen onder de nieuwe privacywet absoluut niet zomaar medicatie meegeven aan een ander. Dat heeft te maken met overdracht van medische gegevens. Een ander kan dan zien welke geneesmiddelen iemand gebruikt.'

Papierwerk

Het machtigingsformulier moet uitkomst bieden, maar aan die werkwijze zitten haken en ogen, stelt Hollenga vast. Mensen die al jaren trouw de medicijnen voor hun zieke buurvrouw of moeder ophalen, moeten zich nu opeens legitimeren. En apothekers komen om in het papierwerk.

'Het zorgt voor ontzettend veel administratie. We moeten in theorie duizenden formulieren kunnen verwerken en alle doorlopende machtigingen registreren zodat we die kunnen terugzoeken als iemand zich aan de balie meldt om medicatie voor een ander op te halen.'

'Klopt de situatie nog wel?'

Patiënten kunnen iemand eenmalig machtigingen, maar ook voor een jaar of zelfs voor onbepaalde tijd toestemming geven. Dat laatste klinkt handig, maar valt in de praktijk toch tegen. Hollenga:

'Mensen moeten zich wel realiseren dat ze hun machtiging voor onbepaalde tijd intrekken als hun situatie verandert, bijvoorbeeld door een scheiding. Het gevolg is waarschijnlijk dat de apotheek toch eens in de zoveel tijd moet nagegaan of het allemaal nog in orde is.'

Kans op boetes

Volgens Hollenga informeren de meeste Groningse apotheken hun patiënten goed over het onderwerp. Zo zijn op veel websites machtigingsformulieren te downloaden. Maar een oplossing zonder mappen vol formulieren is nog niet in zicht.

'We zijn zoekende naar een systeem waarin het werkbaar blijft en we toch voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dat is belangrijk, want de boetes kunnen in de duizenden euro's lopen. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft nu nog niet, maar dat zal binnenkort wel gebeuren.'

