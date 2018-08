Reserves FC Groningen verliezen van Utrecht

De wisselspelers van FC Groningen hebben maandagmiddag met 2-0 verloren van FC Utrecht.

In Norg maakte aanwinst Tim Handwerker voor het eerst zijn opwachting in het shirt van FC Groningen. Hij werd in de tweede helft vervangen. Verder maakten Reis, Chabot, Drost en Antuna hun opwachting op Sportpark Schapendrift.

Voldoende minuten

Bij Utrecht speelde oud-Groninger Timo Letschert de hele wedstrijd. Utrechter Othmane maakte na een half uur de openingstreffer en Tannane maakte de beslissende treffer kort na rust.

De oefenwedstrijd werd georganiseerd om alle reservespelers voldoende minuten te geven. Het is niet duidelijk of er vaker dit soort wedstrijden gespeeld gaan worden.