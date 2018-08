Grunneger schuurfeesten: De aardappelkist in

Het is even springen maar dan zit je erin: een aardappelkist. Metershoog staan ze opgestapeld om het terrein. Aan het einde van de avond zijn er maar weinig kisten niet gevuld.

Liefde in de lucht

De schuurfeesten in onze provincie staan garant voor liefdesverhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van Willem en Maria Smits.

In de driedelige online-serie 'Most es Kieken' duikt verslaggever Joyce Kranenborg in de wereld van de schuurfeesten. Vandaag: deel 2.

'Een goede vriend van mij zei: 'Volgens mij is dat wel een leuk meisje voor jou', vertelt Willem Smits. 'En het klikte wel', vervolgt hij lachend. Het stel besloot vaker af te spreken.

Er hangt hier in het Noorden gewoon veel liefde in de lucht Willem en Maria Smits - schuurfeeststel

Schuurfeestbaby

Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze twee kinderen. Baby Sophia ligt tevreden bij Maria op schoot. Het stel zit startklaar voor het schuurfeest van Rottum, dat georganiseerd is in hun eigen schuur. De laatste instructies voor de oppas worden gegeven en ze kunnen los.

Maar wat is nou het geheim van die liefdes op schuurfeesten? 'Er hangt hier in het Noorden gewoon veel liefde in de lucht', vertelt het schuurfeeststel. 'Je bent natuurlijk op een schuurfeest met plattelanders onder elkaar en je hebt dezelfde interesses. Dat maakt het wat makkelijker om elkaar aan te spreken', vertelt Maria.

Geen schuur, maar een tent

Ook in Oosterwijtwerd hangt er liefde in de lucht. Niet in een schuur maar in een tent. Maar de aardappelkisten ontbreken niet en zijn onderdeel van het decor. Rick en Lianne maken in zo'n aardappelkist voor het eerst kennis met elkaar.



'Hoe oud ben je eigenlijk?', vraagt Lianne aan Rick. 'Twintig, reageert hij. Het (toekomstige) stel zit buiten op het terrein waar zelfs een zwembad van stropakken is gemaakt.

Het zwembad gemaakt van stropakken in Oosterwijtwerd (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)



Waarom een tent?

'We konden het dit jaar niet rondkrijgen met de vergunning', vertelt Anouk van Echtelt van Jonge Agrarische Vrouwen Groningen. 'Tot nu toe hebben we het feest elk jaar in een schuur gehad daarom noemen we het nu ook nog een schuurfeest.'



Een veel voorkomend probleem bij de schuurfeesten zijn de regels. 'Dat maakt het voor ons als organisatie wel lastig om de feesten te blijven organiseren', vertelt Van Echtelt.

