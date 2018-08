'Laag waterverbruik verraadt bijstandsfraudeur'

Een Groninger die dacht bijstand te kunnen ontvangen terwijl hij bij zijn familie woonde, is verraden door zijn lage waterrekening.

Dat schrijft De Telegraaf. De man verbruikte per jaar maar 3000 liter water, ongeveer de hoeveelheid water die gebruikt wordt om een paar keer per dag het toilet door te spoelen.

Het samenwerkingsverband tussen de DAL-gemeenten was daar achter gekomen door het waterverbruik van bijstandsontvangers op te vragen, schrijft de krant.

Verweer

De man verweerde zich door te zeggen dat hij bij zijn ouders en broer sliep, om kosten te sparen, en douchte bij een nabijgelegen sportschool. In zijn woning had hij niet meer dan een luchtbed, een deken en een kruik.

Terugbetalen

Volgens De Telegraaf werd die verklaring bevestigd door betrokkenen, maar kon niemand bewijzen dat hij nog wel in zijn huis sliep. Dat is voor de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in dit soort gevallen, reden om de man niet te geloven. Hij moet bijna €40.000 terugbetalen.