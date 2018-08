Avebe: 'Moeilijk groeiseizoen voor aardappelen'

Aardappelzetmeelfabrikant Avebe begint deze dinsdag met zijn jaarlijkse campagne. Tonnen piepers uit de hele provincie worden de komende maanden afgeleverd op de fabrieken in Gasselternijveen en Ter Apelkanaal.

Maar over hoe die eruit zien, is onzekerheid. 'Het seizoen is ronduit ongunstig geweest voor ons', zegt woordvoerder Marieke Kanon van Avebe.

Zetmeel

Diverse aardappelen zijn gewoonweg verbrand door het warme weer en de felle zon, zegt Kanon. Ze is benieuwd naar de vorm en het zetmeelgehalte van de aardappelen die de komende maanden worden afgeleverd. 'Uiteindelijk gaat het om het zetmeelgehalte.'

Wisselend

Het vooruitzicht is wisselend. Kanon: 'In sommige gebieden zien we dat de regen een positieve invloed heeft gehad op de groei van aardappelen. In andere gebieden vragen boeren ons om toestemming om de aardappelen er alvast uit te halen.'

Voeden

Toch zegt Kanon te hopen dat er nog meer regen valt. 'Maar teveel is ook niet goed, want dan heb je het risico op doorwas. Dan kan er een tweede knol groeien uit de eerste, en die voedt zich met stoffen uit de eerste. Dat gaat ten koste van de groei.'

