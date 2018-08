Deel dit artikel:











Hardleerse bestuurder rijdt acht keer zonder rijbewijs De politie neemt de auto van de hardleerse automobilist in beslag (Foto: Politie Groningen)

De politie heeft maandagmiddag in de stad Groningen een auto in beslag genomen, nadat de desbetreffende bestuurder voor de achtste keer in twee jaar tijd zonder rijbewijs achter het stuur was gekropen.

De eigenaar van de auto wist dat de bestuurder geen rijbewijs op zak had, en is om die reden 'ook strafbaar', meldt de politie op Twitter.