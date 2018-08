Reparatie kapotte kabel op Schiermonnikoog duurt nog dagen

KPN is nog zeker een paar dagen bezig om de kapotte glasvezelkabel op Schiermonnikoog te repareren. Dat zegt burgemeester Ineke van Gent van het eiland.

Op het eiland zaten bewoners sinds afgelopen weekend tot gistermiddag zonder televisie, telefoon en internet. Inmiddels is er al wel een andere, tijdelijke kabel aangelegd door provider Kabel Noord.

Tussenoplossing

Van Gent zei maandagochtend nog te hopen dat die kabel snel zou werken, en dat is het geval. Sinds maandagmiddag is het eiland weer voorzien van de drie diensten.

Van Gent: 'Ik heb gisteren zowel met Kabel Noord als KPN overleg gehad. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het een permanente oplossing is. Het is een soort tussenoplossing. Het betreft een breuk in de hoofdkabel, die op de bodem van de Waddenzee ligt. Dat is niet zomaar gerepareerd.'

Evalueren

Van Gent blikt kort terug op de malheur van de afgelopen dagen. Eén ding is zeker: ze is niet blij.

'Ik heb afgesproken dat we op korte termijn gaan evalueren. Ik denk zelf: als op zaterdagmiddag een kabel kapot wordt getrokken, dan moet je direct aan de slag met een tussenoplossing. Die kregen we pas maandagmiddag, dus ik ben benieuwd naar de achterliggende redenen.'

Lees ook:

- Kabelstoring op Schiermonnikoog: 'Hopelijk wordt de pinautomaat weer aangevuld'