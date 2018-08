Eerste doelpunt Hans Hateboer in Italiaanse Serie A

Hans Hateboer uit Beerta heeft zijn eerste doelpunt gemaakt in de Serie A. De 24-jarige verdediger, die begin dit jaar debuteerde in het Nederlands elftal, droeg daarmee bij aan de ruime zege van Atalanta op Frosinone: 4-0.

Hateboer, oud-speler van FC Groningen, schoot kort na rust de tweede treffer van zijn ploeg binnen.

De Argentijnse aanvoerder Alejandro Gómez had al vroeg in de wedstrijd de score geopend. Na de 2-0 van Hateboer liep de thuisclub uit naar een overtuigende zege, via doelpunten van Mario Pasalic en opnieuw spits Gómez. Op basis van het doelsaldo staat de ploeg uit Bergamo nu na de eerste speelronde bovenaan in de Italiaanse competitie.

Vorig seizoen eindigde de ploeg van Hateboer en Marten de Roon op de zevende plek, goed voor een ticket voor de Europa League. In de voorronde van dat Europese bekertoernooi was Hateboer deze maand ook al trefzeker, tegen Hapoel Haifa.

Lees ook:

- Gaat Hateboer de Champions League in?

- Hateboer in de basis tegen Italië

- Koeman gunt Padt en Hateboer geen speeltijd in oefenduel tegen Slowakije

- Debutant Hateboer terug in Bergamo: 'De trainer heeft mij niet gefeliciteerd'

- Hateboer na debuut trots én kritisch: 'In balbezit brachten we te weinig'