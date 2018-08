Politie arresteert man na brand in Midlaren

De politie heeft in Midlaren maandagavond een man aangehouden, na een brand achter een huis aan de Tolhuisweg.

Dat meldt RTV Drenthe.

Alcohol

De brand brak uit in een gebouwtje achter de woning. De man weigerde zijn huis uit te komen. De brandweer heeft hem uiteindelijk met hulp van de politie eruit gehaald.

Volgens omstanders had de man te veel gedronken. De politie heeft hem meegenomen. Het vuur was snel onder controle. Het is niet duidelijk of de brand is aangestoken.