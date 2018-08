Te veel betalende studenten die klagen 'worden opgewacht voor hun huis'

Studenten in Groningen betalen gemiddeld 80 euro per maand meer aan huur dan ze zouden moeten betalen, maar klagen wordt niet gewaardeerd. Dat zegt de Groninger Studentenbond.

Ze baseert zich op cijfers van de Landelijke Studentenvakbond. Zij legde de daadwerkelijke prijs van een studentenkamer tegenover de wettelijk maximale huurprijs op basis van de puntentelling voor kamers.

Bij die puntentelling kunnen studenten invoeren welke voorzieningen en omvang van de kamer ze hebben. Daar komt dan een wettelijke, maximale huurprijs uit rollen. Maar studerende Groningers betalen dus zo'n 80 euro meer.

'Lastig om nee te zeggen'

'Verhuurders komen hiermee weg door de kamerkrapte', stelt voorzitter Sjoerd Kalisvaart van de GSb. 'Het is lastig om nee te zeggen tegen een te hoge huur of verboden bemiddelingskosten. Of je gaat akkoord, of je krijgt de kamer niet.'

Bij klagende huurders verdwijnt een laptop en sommigen worden zelfs opgewacht voor hun huis Sjoerd Kalisvaart - GSb

Opgewacht

GSb stelt dat huurders die toch klagen, soms schreeuwend worden opgebeld. 'Bij anderen verdwijnt een laptop en sommige huurders worden zelfs opgewacht voor hun huis.' Toch roept de bond op te blijven klagen, zodat de onvrede duidelijk is.

Gemeente neemt maatregelen

De bond zegt blij te zijn met de nieuwe maatregel van de gemeente om vanaf januari 2019 verhuurvergunningen af te geven aan huisjesmelkers. Die vergunningen kunnen per adres worden ingetrokken bij wangedrag van de verhuurder. Bij notoir wangedrag kan een verhuurder zelfs al zijn vergunningen verliezen.

Landelijk nog duurder

Overigens is 80 euro boven de maximale huurprijs nog niet de hoofdprijs. Landelijk gezien betalen studenten 100 euro meer dan wat is toegestaan.

