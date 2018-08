Protestmars als steun voor zittende demonstranten bij NAM-tankenpark

Op de eerste dag van de zitblokkade bij het NAM-tankenpark in Farmsum volgende week wordt een protestmars gehouden door Delfzijl. De organisatoren willen daarmee de actievoerders van Code Rood een hart onder de riem steken.

Tijdens Groningens Ontzet, op 28 augustus, houdt de actiegroep een zitblokkade bij de NAM-locatie in Farmsum. Ze verwachten honderden deelnemers uit binnen- en buitenland.

Met de actie willen ze tankwagens met aardgascondensaat - wat vrijkomt bij gaswinning - tegenhouden om de gaswinning te ontregelen.

Muzikale optocht

De demonstratie 'Massaal Tegen Gas' start 's avonds om half acht op het Commandementsplein in Delfzijl. Na verschillende toespraken door genodigden gaat de muzikale optocht richting Farmsum.

Coördinator Gerrie Ros vraagt demonstranten een spandoekje van 50x50 centimeter mee te nemen. 'Tijdens de zitblokkade zullen deze aan een groter spandoek worden genaaid, om een stem te geven aan diegenen die niet bij de demonstratie kunnen zijn en om inzichtelijk te maken dat vele kleine boodschappen samen iets groots vormen.'

Blokkades omzeilen

In het weekend voorafgaand aan de zitblokkade verzamelen de actievoerders zich op een tentenkamp vlakbij het tankenpark. De locatie daarvan wordt in de loop van dinsdag bekendgemaakt.

Op dat kamp worden lezingen gehouden over gaswinning en de laatste trainingen gegeven voor de actie. De zitblokkade is vredelievend bedoeld, maar Code Rood zegt wel 'eventuele blokkades van de politie en de NAM indien nodig te omzeilen'.

De actie heeft de hoogste prioriteit bij de hulpdiensten. De politie, de Veiligheidsregio en de gemeente Delfzijl brengen op dit moment de situatie nader in kaart. Later deze week wordt meer bekend over de maatregelen die genomen zullen worden.

Lees ook:

- Actievoerders fietsen van Engeland naar Farmsum voor zitblokkade bij NAM

- Actiegroep traint massale zitblokkade bij NAM-depot in Delfzijl