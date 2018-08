EOD en politie raden magneetvissen af: 'De risico's zijn niet te overzien'

Deel dit artikel:











Is magneetvissen een onschuldig tijdverdrijf of juist een levensgevaarlijke hobby die eigenlijk verboden zou moeten worden? Die vraag komt boven nu Groningse vissers in ruim een week tijd drie granaten uit het water hengelden.

Geschreven door Sander Slager

Redacteur

Telkens moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen om het projectiel onschadelijk te maken. 'Ga niet actief op zoek naar granaten' Hoewel het opvissen van een granaat met een magneet zelden tot nooit een ontploffing tot gevolg heeft, raden de EOD en de politie de hobby resoluut af. 'In het bijzonder mensen die actief op zoek gaan naar granaten, kunnen daar beter mee stoppen', laat een politiewoordvoerder weten. Laat een explosief maar lekker in het water liggen; daar kan het weinig kwaad Harm-Jan Klifman - Stafofficier EOD 'Risico's niet te overzien' De EOD gaat nog een stapje verder. Stafofficier Harm-Jan Klifman stelt dat magneetvissers hun hobby beter helemaal op kunnen geven. 'Je weet gewoon niet wat je aan de haak slaat, dus de risico's zijn niet te overzien. Zo kan de veiligheidspin van een handgranaat ergens achter blijven haken. En omdat de projectielen al langere tijd in het water liggen, zijn ze door roestvorming minder betrouwbaar geworden. Laat dus maar lekker in het water liggen; daar kan het weinig kwaad.' Granaat aan je haak: en nu? Wanneer een magneetvisser onverhoopt toch een explosieve vangst doet, is uiteraard voorzichtigheid geboden. Klifman: 'Haal hem rustig uit het water, leg hem op een veilige plek neer en bel de politie. Een explosievenverkenner zal het projectiel inspecteren en er foto's van doorsturen naar de EOD. Die komt zo nodig om het projectiel onschadelijk te maken.' Toeval Dat Groningse magneetvissers in korte tijd drie keer een granaat 'beet' hadden, is volgens Klifman overigens toeval. 'Het aantal meldingen van opgeviste explosieven is al jaren vrij constant.' Lees ook: - Magneetvissers vinden explosief; onschadelijk gemaakt door EOD

