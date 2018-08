Lopend Vuur: Overwerk hoort erbij

VDL Nedcar gaat binnenkort twee verplichte middagdiensten inplannen voor de medewerkers van de autofabriek in Born. Dat meldt de Limburgse omroep L1.

Door stakingen en vakantie zijn veel minder Mini's van de band gerold dan gepland. In een brief wordt een beroep gedaan op de werknemers om zo de schade te beperken.

De medewerkers van het autobedrijf krijgen betaald voor het overwerk. Wie niet kan, moet daar een goede reden voor hebben.

Overwerk in alle vormen en maten

De tijd dat iederéén werkt van '9 tot 5' ligt achter ons. Diensten bestaan nog steeds, maar het zelf indelen van de werktijd of het verplicht draaien van diensten op andere tijden komt lijkt steeds vaker voor te komen.

In sommige beroepsgroepen is het bovendien volstrekt normaal dat je als 'junior' een 50-urige werkweek draait om je in te werken. Maar het kan natuurlijk ook dat je 'gewoon' langer doorwerkt omdat je werk nog niet af is - of voelt.

Kijk jij op de klok bij je werk? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Laat jij je geen extra werktijd voorschrijven door je baas? Heeft het consequenties als je dat doet? Of ben je eigen baas en werk je structureel over? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Zijn grijze haren sexy?

Ja, vindt 75 procent van de 2870 stemmers op ons Lopend Vuur maandag.