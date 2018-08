Proces dreigt voor voorvechter wietolie: 'Een goede zaak, iedereen moet weten wat er speelt'

Stadjer Rinus Beintema moet zich donderdag melden op het politiebureau. Hij wordt verdacht van 'het bereiden en verstrekken van wietolie'.

Beintema is de oprichter van stichting Suver Nuver. Hiermee levert hij wietolie aan klanten van zijn social clubs. Daarvan zijn er inmiddels acht in ons land, onder meer in Groningen.

In totaal zweren ruim 11.000 klanten bij zijn wietolie voor medicinaal en recreatief gebruik, maar de overheid is er minder gecharmeerd van.

Ik vroeg me al af hoe groot dit moest worden voordat ze het zouden oppakken Rinus Beintema - Stichting Suver Nuver

'Ik word verdacht van het vervaardigen, distribueren en voorhanden hebben van wietolie. En vermoedelijk overtreding van de geneesmiddelenwet', legt Beintema uit. Dat laatste is volgens hem opmerkelijk, want de ziekenfondsen hebben het uit de vergoeding gegooid omdat wietolie géén medicijn is.

Draagvlak

Maar de voorvechter van wietolie is blij met zijn aanstaande politieverhoor. 'Ik voer al een tijdje een legalisatiecampagne. Het moet voor medicinaal en recreatief gebruik van wietolie goed geregeld worden in Nederland', laat hij weten. 'Ik ben vooral bezig om maatschappelijk draagvlak te realiseren hiervoor.'

Sterker nog, Beintema hoopt eigenlijk dat het verhoor leidt tot een strafzaak en dus een proces. 'Om twee redenen: Het is belangrijk er een uitspraak over te krijgen van de rechters en ik vind dat iedereen moet weten wat er speelt.'

Om daar nog aan toe te voegen: 'Ik vroeg me al af hoe groot dit moest worden voordat ze het zouden oppakken.' Dat moment is dus nu gekomen.

Pijnverlichting

Beintema verstrekt wietolie aan 11.000 klanten. Dat gebeurt vooral via online bestellingen. De klanten zijn aangesloten bij acht zogenoemde social clubs, verspreid over Nederland. Beintema: 'Dat zijn een soort informatiepunten, waar mensen met al hun vragen over wietolie terecht kunnen.'

Ik ben ervan overtuigd dat er werkzame stoffen in zitten, maar ik ben geen geleerde of wetenschapper Rinus Beintema

Wietolie wordt voornamelijk gebruikt door mensen die ziek zijn en pijnverlichting willen. Bijvoorbeeld patiënten die MS, ziekte van Crohn of een immuunziekte hebben. De olie is een extract, gemaakt uit wiet. Dat wordt verdund met dragende olie, bijvoorbeeld kokosolie, legt Beintema uit.

Wetenschappelijke benadering

Dat de discussie over wietolie veel mensen verdeelt, blijkt wel in de praktijk: huisartsen schrijven het voor, maar het huisartsengenootschap spreekt zich ertegen uit. Ook wordt het niet vergoed door verzekeraars.

Beintema onderkent het probleem, zegt hij zelf. 'We hebben ingezet op een wetenschappelijke benadering. We hebben een vergunningsaanvraag lopen voor het wetenschappelijk opkweken van planten. Door een goed product in een klinische setting te maken, hopen we dat het er wetenschappelijke onderbouwing komt.'

Als de overheid niet voor een goed vangnet zorgt, dan voel ik me wel verplicht om door te gaan Rinus Beintema

Bijwerkingen?

Critici merken op dat wietolie ook bijwerkingen kent. Beintema: 'Dat kan, maar andere medicijnen hebben dat ook. Er zijn eerst klinische trials nodig om te laten zien wat het wel en niet doet. Ik wil het ook voor mezelf zien, dat bewijs.'

Hij vervolgt: 'Ik ben ervan overtuigd dat er werkzame stoffen in zitten, maar ik ben geen geleerde of wetenschapper, dus ik vind dat je die weg van de wetenschap wel degelijk moet volgen.'

Veroordeling

Voor het zover is, moet hij zich komende donderdag verantwoorden op het politiebureau. 'Ik ga er open en transparant in', laat hij weten.

Rest de vraag wat Beintema doet als de rechter hem in het ongelijk stelt. 'Ik houd me in principe gewoon aan de uitspraak. Ik denk dat het zo hoort. Als het maar wel op een normale, eerlijke manier loopt.'

Stopt hij dan ook met het maken en verstrekken van wietolie? 'Dat overweeg ik dan zeker, maar wel op voorwaarde dat er een vangnet is. Als de overheid niet voor een goed vangnet zorgt, dan voel ik me wel verplicht om door te gaan tot er wel een goed alternatief is.'

Lees ook:

- Veteranen met PTSS willen eigen wietolie produceren

- 'Meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar werking mediwiet'

- 'Mediwiet heeft niets met drugs te maken'

- Social Club in Stad vraagt burgemeester om legale wietkweek