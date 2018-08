Deel dit artikel:











'Bij acute vraag om medicatie mag de wet geen belemmering zijn' Mantelzorgers in Groningen trekken aan de bel over de privacywet. (Foto: Andyreis/SXC Stock Exchange)

Ook mantelzorgers in Groningen trekken aan de bel over de privacywet. Vooral in situaties waarin snel handelen van levensbelang is, zorgen de nieuwe machtigingsformulieren van apotheken voor een onnodige horde.

Dat stelt Roelof Lanting als voorzitter van Platform Hattinga Verschure, dat de belangen van Groningse mantelzorgers behartigt. 'Bij acute vraag om medicatie mag de wet geen belemmering zijn. Daarvoor staat er teveel op het spel.' Zo soepel mogelijk Maandag werd al bekend dat apothekers worstelen met hun administratie als gevolg van de talloze machtigingsformulieren die gearchiveerd moeten worden. Dergelijke formulieren hebben mensen nodig als zij medicatie voor een patiënt op willen halen. Iets wat mantelzorgers met de regelmaat van de klok doen. Volgens Lanting moet dat zo soepel mogelijk verlopen. 'Ik heb zelf als mantelzorger eens meegemaakt dat ik niet twintig minuten weg kon bij de patiënt. Daarom heb ik een vriend gebeld die vlakbij de apotheek woonde. Hij kon toen de medicijnen afhalen. In de nieuwe situatie kan dat niet meer.' Direct vastleggen Hoewel Lantinga het Ei van Columbus niet heeft, denkt hij wel een oplossing te hebben voor het probleem met machtigingsformulieren. 'Laat nieuwe patiënten van een apotheek direct digitaal vastleggen wie er namens hen medicatie mag ophalen. In verhouding tot al die formulieren valt die extra administratie wel mee. Maar als die namen er eenmaal staan, moet iemand wel eenmaal in de zoveel tijd de geldigheid controleren.' Inschrijfprocedure veranderen Dat patiënten al bij de inschrijving bij een apotheek gemachtigden laten vastleggen, is volgens de Groninger Apotheken Vereniging zeker een optie, laat voorzitter Chaterina Hollenga desgevraagd weten. 'Daarvoor moeten apotheken wel hun inschrijfprocedures veranderen. En wat doe je dan met de duizenden bestaande patiënten? Dat blijft een probleem. We zijn dus nog zoekende naar een goed systeem en willen vooral de menselijke maat vasthouden. Iemand die belt of een mantelzorger medicatie kan ophalen, moet natuurlijk gewoon geholpen worden.' Hollenga stelt dat patiënten in het uiterste geval hun medicijnen ook opgestuurd kunnen krijgen. 'Maar alleen in uitzonderlijke gevallen.' Lees ook: - Apotheken worstelen met privacywet: 'Dit werpt ons terug in de tijd'