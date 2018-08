'Die 94.000 euro kwam van handel in Bitcoins, het wapen lag er toevallig'

'U kunt toch heel duidelijk in het dossier zien dat ik er ben ingeluisd?' Dat zei een 35-jarige Groninger dinsdag verontwaardigd in de rechtbank in Assen.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste anderhalf jaar gevangenisstraf tegen de man. Op 6 april werden in het vakantiehuisje in Nieuwediep waar hij woonde een semiautomatisch wapen, speed, hennep en ruim 94.000 euro contant geld gevonden.

Volgens het OM heeft de man dat geld witgewassen. Volgens de man zelf, komt het door handel in Bitcoins.

Tip over drugs en wapen

Een arrestatieteam deed een inval in het huisje, nadat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) werd getipt over alles wat de man in huis zou hebben. Volgens de man was het allemaal verklaarbaar: de drugs en het wapen lagen er toevallig en het geld had hij net verdiend met de handel in Bitcoins. Dat juist op dat moment de politie werd getipt, is volgens hem een bewuste actie van iemand geweest.

'Dronken en flabbergasted'

De man, die naar eigen zeggen tijdelijk in Nieuwediep woonde om dichter bij zijn zieke moeder te zijn, was stomdronken toen hij op 6 april werd opgepakt. Tijdens de eerste verhoren verklaarde hij dat hij was teruggevallen in drugsgebruik en dat hij het wapen voor iemand moest bewaren. Over het geld wilde hij toen nog niks zeggen.

'De eerste dagen was ik dronken en flabbergasted. Daarom kloppen die verklaringen niet', aldus de Groninger in de rechtszaal. Hij zweeg lang over het geld, omdat hij vreesde dat het Openbaar Ministerie zou denken dat het winst was van drugshandel. Pas later zei hij dat hij het verdiend had met de verkoop van zes Bitcoins.

Eerlijk verdiend met Bitcoins

De Groninger zei tijdens de rechtszaak dat de 200 gram speed, die de politie in zijn diepvries vond, van een vriend was. Ook het wapen – verstopt onder een poezendeken - was volgens hem van een vriend die het bij hem had laten liggen. Hij bleef erbij dat al het contante geld eerlijk was verdiend met de handel in Bitcoins. Een deel ervan zat verstopt in een brandblusser in het huisje.

'Crimineel geld'

De verdachte, die nu 4,5 maand vastzit, verklaarde dat een vriend in 2016 voor 5.000 euro Bitcoins voor hem kocht. Dat geld had de Groninger gekregen van zijn overleden oma. Omdat de waarde van de virtuele munt daarna enorm steeg, verdiende hij een behoorlijk bedrag. Dat had zijn vriend cash bij hem langs gebracht. Die had meer verstand van Bitcoins dan hij, daarom had hij die handel uitbesteed, legde hij uit.

Niet te controleren

De officier van justitie gelooft zijn verhaal niet. Vooral niet omdat het niet te controleren is. De vriend is ook gehoord door de politie en zijn verklaring wijkt af van die van de Groninger. Volgens de officier is de ruim 94.000 euro verdiend met criminele activiteiten.

Over twee weken is de uitspraak van de rechter in de zaak.