Nu al een record voor de Swim Challenge

Er is nog geen meter gezwommen, maar de Swim Challenge levert nu al een recordbedrag op voor het UMCG Kanker Researchfonds. De teller staat inmiddels op 155.000 euro.

Dat is nu al 7000 euro meer dan de recordopbrengst van de vorige editie. En daar komt waarschijnlijk nog meer bij.

De Swim Challenge is zaterdag. Rond de 250 zwemmers gaan dan vanuit Zoutkamp en Lauwersoog in een estafette door het water op weg naar de finish in de Oosterhaven in Stad. De start is om half zes in de ochtend.

's Avonds worden de deelnemers vergezeld door deelnemers aan de City Swim, die anderhalve kilometer door de Groningse diepen afleggen.

Goede waterkwaliteit

De waterkwaliteit in zowel het Reitdiep als de diepen is goed, blijkt uit onderzoek door Waterschap Hunze en Aa's.

Eerder deze week mochten zwemmers in Friesland niet het water in om mee te zwemmen met Maarten van der Weijden, tijdens zijn poging de Elfstedentocht zwemmend te voltooien. In het water werd de poepbacterie aangetroffen.

Van der Weijden moest maandag uiteindelijk na 163 kilometer ziek opgeven, maar haalde rond de twee en een half miljoen euro op voor kankeronderzoek.

