Groentewinkel in Winsum stopt na meer dan halve eeuw

'Oh ja?', reageert Magriet Bierma (68) uit Winsum verbaasd als ze weer een mooi verhaal hoort van één van haar klanten. 'Mensen komen hier graag even een praatje maken.' Maar daaraan komt een einde; de winkel gaat sluiten.

Het onderonsje met de mensen vindt Bierma het mooiste aan de winkel en gaat ze het meeste missen. 'Mensen kwamen hier vaak als eerste het nieuws uit het dorp vertellen. Je was overal van op de hoogte.'



De familie stopt met de winkel omdat Jan Bierma (66) het fysiek niet meer aan kan. Slijtage in de rug is de oorzaak. 'Het wil gewoon niet meer. Ik kan niet lang staan en ook niet meer tillen.' Het mooiste aan de zaak vond hij dat alles mocht. 'Je hebt alles zelf in de hand.'



Familiezaak

Tussen de groente pronkt trots een foto. Het zijn de ouders van Magriet die begin jaren vijftig de zaak begonnen zijn. Eerst ging haar vader rond met de groentekar, daarna opende ze de zaak aan de Hoofdstraat.



Magriet is opgegroeid tussen de groente en voor haar was het dan ook heel normaal om de zaak over te nemen. 'Ik heb het altijd heel leuk gevonden om in de winkel te staan', vertelt ze.



Haar zoon en dochter nemen de zaak niet over. Die hebben andere hobby's. 'Ik moet er niet aan denken om zes dagen lang in de winkel te staan. Ik heb daarom ook veel respect voor mijn ouders dat ze zoveel tijd en energie in de winkel en klanten staken', vertelt dochter Marieke (36). Ze heeft een vaste baan bij de kinderopvang.

Overleven

36 jaar lang hebben Magriet en Jan de winkel gehad en de komst van grote supermarkten in het dorp weten te overleven.

'Een praatje maken kan hier nog. In de supermarkt wil dat niet. Dan drukken ze de kar alweer tegen je aan dat je moet opschieten', vertelt Magriet.



Magriet kan het nog nauwelijks geloven dat op 1 september de winkel voor het laatst open is. Wat ze dan gaat doen weet ze nog niet echt.

'Ja, misschien vrijwilligerswerk om weer onder de mensen te zijn. Misschien kan ik bij de winkel hiernaast terecht. Beetje schappen vullen', zegt Magriet. 'Dit was mijn hobby, dus ik moet gewoon weer wat opzoeken.'