Beeldje boven voordeur gestolen: 'Het heeft geen waarde, behalve emotionele waarde'

Wie heeft het paardenbeeldje van de gevel aan de Turfstraat in de stad Groningen meegenomen? Dat vragen Dieneke Heeren en haar moeder Rijpke Dina Heeren zich af.

'Wie doet nu zoiets? Het beeldje heeft geen waarde, behalve emotionele waarde dan', zegt Dieneke.

Haar moeder kreeg het beeldje jaren geleden. 'Mijn man was gek op paarden en kocht dit beeldje voor mij. Hij is inmiddels overleden, dus het beeldje is mij heel dierbaar', vertelt Rijpke Dina.

Elke avond binnen

Het beeldje hing los aan de gevel, en werd elke avond voor het donker werd naar binnen gehaald. Dieneke: 'Juist om te voorkomen dat zoiets zou gebeuren. Het lijkt bijna alsof iemand dit geweten heeft.'

Beide dames doen een dringend beroep op degene die het paardje heeft meegenomen. 'Breng het alsjeblieft terug.'