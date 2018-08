Lotz heeft kanker: 'Het is raar, bang zijn voor je spiegelbeeld'

Het is wellicht herkenbaar voor mensen die te horen hebben gekregen dat ze ernstig ziek zijn. Nadat Ismaël Lotz de diagnose longkanker kreeg, durft hij zichzelf niet in de spiegel aan te kijken.

Althans, niet langer dan strict noodzakelijk. Maximaal een paar seconden. Raar missschien, maar het is zoals het is. Onlangs verzamelde hij moed, en keek hij zichzelf na lange tijd weer eens goed in de ogen...

In de serie Lotz Leeft! laat de Groningse filmmaker Ismaël Lotz zien wat het is om kanker te hebben. Hij neemt ons mee in zijn gebeurtenissen, gevoelens en overdenkingen.

