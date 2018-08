Lastige studiefinanciering of niet: studentenverenigingen boeren goed

'Er worden wel vaker records gehaald van het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een studentenvereniging, maar nu zijn er echt klappers achter elkaar.'

Dat zegt Erwin de Haan van Contractus, een orgaan dat de studentenverenigingen in Groningen vertegenwoordigt. Hij doet de uitspraak naar aanleiding van het recordaantal aanmeldingen bij Albertus Magnus, dat dit jaar 605 aanmeldingen kreeg. Liefst 215 meer dan vorig jaar.

In de vorige jaren zette Vindicat nog eigen records met bijna 500 nieuwe aanmeldingen.

Aangename verrassing

Voor De Haan zijn de hoge aanhoudende aantallen een aangename verrassing, omdat de studiefinanciering in de laatste jaren een volledige lening is geworden. Als een student nu bijvoorbeeld maximaal leent, staat hij na vier jaar studeren 23.000 euro in het rood. Het vermeende resultaat van de studiefinanciering nieuwe stijl, is dat meer Nederlanders thuis blijven wonen tijdens de studie.

De Haan: 'Ondanks de nieuwe financiering en studeerstijl, merken we dat de studentencultuur nog steeds een levend iets is. Dat is mooi om te merken.'

In het weekend en nu nog steeds staat de telefoon roodgloeiend Leonie Wünker - Dizkartes

Meeste verenigingen stabiel

Waar Vindicat dit jaar met 420 aanmeldingen zo'n 50 nieuwe leden minder verwelkomt dan vorig jaar, presteerden de meeste verenigingen vergelijkbaar constant.

Dizkartes, met zo'n 1000 leden totaal de derde vereniging, verwelkomde tot dusver 239 leden. Een handvol meer dan vorig jaar. 'In de KEI-week was het vrij rustig, vonden we', zegt Leonie Wünker van het bestuur. 'Maar in het weekend en nu nog steeds staat de telefoon roodgloeiend.'

De Christelijke vereniging NSG noteerde met 132 een kleine plus ten opzichte van vorig jaar, toen er 121 inschrijvingen waren.

Minder leden bij Cleopatra

Alleen Cleopatra scoorde onder de eigen verwachting. Lola Kraan: '46 aanmeldingen is wel minder dan gehoopt. Vorig jaar hadden we nog een positieve uitschieter van meer dan 80. We hadden gehoopt en begroot op meer, dus dat we gaan we even evalueren.'

Door de enorme toeloop bij Albertus, kunnen daar 155 kersverse studenten (nog) geen lid worden. Melden die zich aan bij andere verenigingen? Wünker van Dizkartes: 'Dat kan, dat gebeurde vorig jaar ook al wel. Dat het aanmelden nog twee weken doorgaat. Maar we zijn ook nu al tevreden.'

