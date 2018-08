Op 17 november staat kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen weer in MartiniPlaza in Stad. Eind juni werd ze daar wereldkampioen in de klasse tot 64 kilo. Nu gaat ze voor de titel in de klasse tot 61 kilo.

'Je wilt zo veel mogelijk titels binnen slepen. En ik kan nog best lichter worden', zegt ze over haar keuze voor een nieuwe klasse.

Daarvoor hoeft ze geen complete metamorfose te ondergaan, vertelt haar trainer Denis van der Giessen. 'Ze moet vooral vocht verliezen. Er hoeft maar een kilo af, ze is nu 62. Hoe lichter, hoe sneller je beweegt. Dat heeft Sarèl al in zich, daarom hebben de meeste tegenstanders moeite met haar.'

Tijdens de wedstrijd verandert De Jong in een killer, daarbuiten is ze de rust zelve. 'In de ring gaat een knop om, dan word je iemand anders', zegt ze.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



Het slechtste aardappeljaar ooit?

Aardappelzetmeelfabriek Avebe begon vandaag met zijn jaarlijkse campagne. Tonnen piepers uit de hele provincie worden de komende maanden afgeleverd bij de fabriek. Maar die aardappelen laten te wensen over. Het zou zo maar het slechtste aardappeljaar ooit kunnen zijn.

'Deze boer is wel gelukkig, maar de opbrengst laat te wensen over', zegt aardappelboer Nanne Sterenborg.

Niet alleen aardappelboeren hebben er last van. Het geldt ook voor andere gewassen. Dat komt vooral door de lange, droge periode van de afgelopen weken. 'Gemiddeld is de opbrengst dertig procent minder', zegt Derk Bosscher - zelf boer - in de tv-studio.

'Dit is echt genieten'

Advocaat Niek Heidanus is tafelheer in Noord Vandaag en neemt de kijkers mee naar zijn schierste stee: de Hoornsedijk, aan de oevers van het Paterswoldsemeer. 'Dit is echt genieten. Ik kom er zo vaak langs, voor mij is het echt een plicht om te kiezen.'

'Het wil gewoon niet meer'

Bijna 70 jaar was het dé groentewinkel van Winsum. Eerst van haar ouders, later van dochter Magriet en haar man. Na 36 jaar zet het echtpaar Bierma er een punt achter.

'Het wil gewoon niet meer', zegt Jan Bierma. Zijn lichaam werkt niet meer mee. Zijn vrouw gaat de zaak en de klanten missen. 'Een praatje maken kan hier nog. In de supermarkt wil dat niet. Dan drukken ze de kar alweer tegen je aan dat je moet opschieten.'

