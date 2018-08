Wonen er in jouw gemeente meer mannen of vrouwen?

Stad is de enige gemeente in onze provincie die meer jonge vrouwen dan jonge mannen telt. Van de Ommelanden telt Winsum het hoogste aantal jonge mannen ten opzichte van vrouwen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Scheve verhouding

Voor elke 100 vrouwen tussen 20 en 25 jaar zijn er in Stad 91 mannen in die leeftijdscategorie. Daarmee staat Groningen in het land op de tiende plaats van gemeenten met meer jonge vrouwen dan mannen.

In Winsum ligt de verhouding heel anders. Daar zijn op 100 vrouwen 145 mannen te vinden. In maar vijf gemeenten in Nederland is dit getal hoger, waaronder op Terschelling (250) en in universiteitsstad Delft (170).

De gemeente in onze provincie met de minst 'scheve' verhoudingen is Oldambt. Voor elke honderd vrouwen zijn er 106 mannen. Voor heel Nederland is dat 103.

Klik op jouw gemeente voor de verhoudingen daar.



Verklaringen

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, zijn er twee belangrijke verklaringen waarom in een universiteitsstad als Groningen meer jonge vrouwen dan jonge mannen zijn. 'We zien al jarenlang dat in het onderwijs meer jonge vrouwen een VWO-diploma halen dan jonge mannen en dat ze dus ook vaker gaan studeren.'

De oververtegenwoordiging van jonge mannen in veel andere gemeenten kan volgens Van Mulligen verklaard worden doordat jongens langer bij hun ouders of verzorgers blijven wonen. 'Het heeft met de levensfase van jongeren te maken. Vrouwen zijn vaak op jongere leeftijd volwassen dan mannen.'

Landelijk

Volgens het CBS worden er in Nederland als geheel vijf procent meer jongens dan meisjes geboren. 'Deze verhouding is bij twintigers terug te zien.'

Maar omdat vrouwen over het algemeen langer leven dan mannen zijn er alles bij elkaar 99 mannen bij 100 vrouwen in ons land.