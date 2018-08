Glazenwassers stoppen na bedreigingen door Bulgaren

De concurrentie onder glazenwassers in Noord- en Oost-Groningen wordt steeds feller. Nederlandse ramenlappers zeggen steeds vaker bedreigd te worden door Bulgaren, die nieuwe klanten willen voor lagere prijzen.

Voor twee glazenwassers uit Termunten, Ivar en Rianne, is de maat vol. 'Als je niet meer prettig je werk kan doen, houdt het gewoon op.'

Tientje

De strijd tussen Nederlanders en Bulgaren speelt al jaren. De Groningse glazenwassers vragen gemiddeld 20 tot 25 euro per woning. 'Die Bulgaren doen het voor een tientje. Dan staan ze met drie, vier man ramen te lappen. Voor hun is dat veel geld, maar daar kunnen wij het niet voor doen', vertelt Ivar.

Hoofd eraf

Sjaak Huisman uit Appingedam zegt dat de sfeer tot op de dag van vandaag grimmig is. 'Ze achtervolgen me en zeggen dat ze mijn hoofd eraf snijden. Het is gewoon onveilig. Als jij bovenop de ladder staat en zij rijden er 'per ongeluk' tegenaan, dan lig jij beneden en komen zij ermee weg.'

De Damster glazenwasser heeft enkele jaren geleden aangifte gedaan van bedreiging. Volgens de politie was echter niet duidelijk wie Huisman precies heeft bedreigd. Daarom is niemand aangehouden.

Niks agressiefs

In Delfzijl en omstreken zijn onder meer glazenwasbedrijf Rozemarijn en klussenbedrijf Borisov actief. Zij ontkennen de bedreigingen met klem:

'Ik flyer voor mijn bedrijf in Delfzijl en Appingedam, ik doe niks agressiefs tegen andere glazenwassers. Ik heb dit allemaal niet gedaan', vertelt eigenaar Angel Sashec van Rozemarijn.

Aangifte doen

De politie roept desondanks alle glazenwassers die bedreigd zijn met de dood op aangifte te doen. 'Pas dan kunnen we starten met onderzoek', vertelt een politiewoordvoerder.

Voor Ivar en Rianne is het hoofdstuk inmiddels afgesloten. Ze richten zich nu met veel plezier op de industriële schoonmaak, waar ze prima van rond kunnen komen. Ze willen niet meer terug naar glasbewassing:

'Als ik op die manier mijn boterham moet verdienen, heb ik er weinig zin aan. We hebben afscheid genomen, hoe hard het ook was voor sommige klanten. Ik vind het best zo.'