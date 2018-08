Afsluiting Auwemalaan in Leek korter dan verwacht

De afsluiting van de Auwemalaam in Leek duurt drie weken korter dan verwacht. Dat is goed nieuws voor omwonenden, scholen en bedrijven in de omgeving van de belangrijke verkeersweg.

Belangrijke verkeersader

De Auwemalaan is een drukke verkeersader. Dagelijks rijden duizenden voertuigen over de verbindingsweg van Leek en Tolbert naar de nieuwbouwwijk Oostindie en het verderop gelegen Zevenhuizen. Jarenlang stond de weg op het wensenlijstje om aangepakt te worden.

Enkele weken begonnen de werkzaamheden.

De verwachting was dat de weg zes weken lang volledig afgesloten zou zijn, maar volgens verkeerswethouder Karin Dekker van Leek lukt het de aannemer om de afsluiting te beperken tot drie weken en een weekend. Dekker: 'Dat is fijn voor de omwonenden, want ze zitten drie weken korter in het lawaai.'

Hinder van de wegafsluiting

Ook ondernemers die op bedrijventerrein Diepswal zitten, ondervinden hinder van de wegafsluiting. Dekker: 'Vrachtwagens die van de A7 komen, moeten nu omrijden via Roden en Zevenhuizen om bij Diepswal te komen.'

'Dat is kilometers om, maar dat kan helaas niet anders. Ook voor hen is het prettig dat de afsluiting korter duurt.

In totaal wordt bijna twee kilometer weg gerenoveerd. Dekker: 'De fundering van de weg wordt verbeterd en de rotondes worden ruimer zodat ook bussen en vrachtwagens er gemakkelijker langs kunnen.'

Scholen hebben profijt

Volgens Dekker hebben ook de scholen in de omgeving van de Auwemalaan er profijt van dat het werk eerder klaar is. 'Binnenkort beginnen de scholen weer. Leerlingen komen straks niet meer in een bouwput terecht en dat is wel zo veilig.'

De reconstructie van de Auwemalaan kost 2,2 miljoen euro. De werkzaamheden duren tot eind dit jaar.

Lees ook:

- Foutje: reconstructie weg in Leek valt ruim 5 ton duurder uit