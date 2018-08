Vijfde McDonald's in Stad verrijst langs A7 bij Hoogkerk

In Groningen opent eind dit jaar een vijfde vestiging van McDonald's. Het nieuwe filiaal van de fastfoodketen wordt naast de A7 gebouwd, vlak bij hotel Van der Valk.

De vestiging aan de westkant van de stad is de derde McDonald's van franchisenemer Willie de Groot. Hij is ook eigenaar van de restaurants aan het Hoendiep en de Herestraat.

Met 250 zitplaatsen wordt het restaurant langs de A7, op Businesspark Ter Borch, de grootste McDonald's van de stad. Dankzij de gekozen locatie verwacht De Groot veel belangstelling.

'We zitten straks langs een drukke snelweg in en uit Groningen. Bovendien rekenen we op veel klanten uit omliggende plaatsen als Hoogkerk, Ter Borch, Eelde-Paterswolde en Peize.'

Die mast komt er

Over de bijna 30 meter hoge reclamemast die bij het restaurant komt te staan, was eerder dit jaar nog veel te doen in de gemeenteraad van Tynaarlo, waar het gebied onder valt. De Groot zwakt die commotie af.

'De betrokken wethouder wilde een mast met led-scherm, zoals je die ook bij de McDonald's in Assen ziet. Maar dat bleek niet te passen in het omgevingsplan van de gemeente. De variant zonder led-scherm werd wel goedgekeurd.'

Ook een andere wens van de gemeente werd ingevuld: het restaurant wordt zo gebouwd dat klanten uitzicht hebben over natuurgebied De Onlanden.

Bezorgdienst vanaf half september

De McDonald's in de Herestraat gaat vanaf 10 september twee weken dicht vanwege een verbouwing. Daarbij wordt onder meer de voorpui vervangen, waardoor het pand een andere uitstraling krijgt. Na de verbouwing kunnen klanten McDonald's-maaltijden laten bezorgen via bezorgdienst Uber Eats.

'Uit onderzoek blijkt dat studenten en andere Stadjers daar al heel lang om vragen. Na een succesvolle test in de Randstad wordt dit concept straks ook in Groningen gelanceerd', stelt De Groot.

