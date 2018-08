Magneetvissers vinden consternatie rondom hobby 'onzin'

Het advies om niet te gaan magneetvissen vinden een aantal magneetvissers uit Veendam en omgeving paniekzaaierij. Een eventueel verbod is volgens hen helemaal 'onzin'.

In ruim een week tijd zijn door magneetvissers drie granaten uit het water gehengeld. Telkens moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen om het projectiel onschadelijk te maken. De EOD en de politie raden de hobby af.



'Puur toeval'

'Het is puur toeval dat er zoveel explosieven in één week tijd gevonden zijn. Ik vis zelf al zeven jaar met de magneet en heb er zelf nog maar twee of drie gevonden. Het komt dus niet vaak voor', zegt magneetvisser Leroy Koerts.

Hij is dinsdagavond met vijftien andere magneetvissers bezig bij het Wildervanckkanaal. Tot nu is de vangst alleen nog maar veel oud ijzer. 'Wij zijn op zoek naar leuke dingen voor in de vitrinekast en daar horen granaten vooral niet bij', legt Leroy uit. Hij vindt dat zijn hobby de laatste tijd te negatief in het nieuws is geweest.

'Andere sporten zijn gevaarlijker'

Dat de sport volgens de instanties gevaarlijk is, vindt hij maar ver gezocht. 'Andere sporten zijn gevaarlijker. En ik heb nog nooit gehoord dat er iemand tijdens het magneetvissen is omgekomen'.

Magneetvisser Marcel Grofsmid vult Leroy aan. 'Ik vind het ook onzin. Want als wij niet een explosief vinden dan vindt iemand anders het wel. En die belt misschien niet de politie. Wij gaan er verantwoordelijk mee om.'

'We zijn niemand tot last'

Een geweer uit de Tweede Wereldoorlog is de mooiste vangst die Leroy tot nu toe heeft gehad. Nu hoopt hij wat mooie munten te vinden. 'Ze hebben het over verbieden. Dat zou ik stom vinden. We zijn niemand tot last, hebben er plezier in en weten we wat we ermee moeten doen als we een explosief vinden', vertelt Leroy.

