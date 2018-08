Dit weekend 'eerste speldenprikje van de herfst'

'We krijgen een eerste speldenprikje van de herfst.' Het komende weekend gaat het volgens weervrouw Harma Boer 16 of 17 graden worden. 'Het wordt dit weekend tijd voor gezelligheid binnen.'

'Donderdag beginnen we nog in warme lucht. Dan komt er een lijn met buien met kans op onweer. In de nacht volgt regen. Vanaf vrijdag is het wisselvallig en koel. Die dag wordt het 18 of 19 graden', aldus Harma.

Zaterdag regen en buien

'Zaterdag krijgen we regen en buien. Er komt weinig of geen zon, en een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Het wordt die dag 16 of 17 graden. Dan wordt het echt te koel voor deze tijd van het jaar.'

'De laatste tien dagen van augustus, is 20 of 21 graden normaal. 16 of 17 graden is dan echt onder de maat', zegt Harma.

Herstel na het weekend

Na het weekend zien we een voorzichtig herstel. 'Halverwege volgende week kan het weer boven de 20 graden worden, en het kan ook weer droger worden. Maar dat blijft lange termijn, en dus koffiedik kijken', besluit Harma.

Lees ook:

- Het weer in Groningen