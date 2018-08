Arbiter Bodembeweging: 'Meld geschil over aardbevingsschade alsnog'

De Arbiter Bodembeweging benadrukt nogmaals om een geschil met de NAM over aardbevingsschade te melden.

De aanmeldingsprocedure hiervoor loopt nog tot en met 1 september.

'Deze oproep doen wij omdat we heel graag willen dat iedereen die aanleiding heeft gehad om het aanbod van de NAM af te wijzen, alsnog bij ons aanklopt', zegt voorzitter Pieter Schulting.

Nieuwe meldingen

De teller bij de arbiter stond vorige maand op 750 meldingen van oude schades, waarbij de huiseigenaar het aanbod van de NAM afwees. Inmiddels staat die teller op 800.

Deadline

Volgens de voorzitter is het lastig in te schatten of iedereen op de hoogte is van de deadline. 'Wat we wel weten is dat niet iedereen die het aanbod van de NAM heeft afgewezen, zich bij ons heeft gemeld. Dit kan vergeetachtigheid zijn. Of simpelweg niet in de gaten hebben dat de termijn waarbinnen dit kan, verstrijkt.'

