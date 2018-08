Kamp van actie tegen NAM is in Leermens

De Dieftilweg 4 in Leermens wordt de kamplocatie voor een actie tegen de NAM. Het kamp wordt komende vrijdag opgezet. De organisatoren verwachten honderden deelnemers uit binnen- en buitenland.

Groningens Ontzet, volgende week dinsdag, is de eerste dag van een zitblokkade bij de NAM-locatie in Farmsum. De actievoerders willen tankwagens met aardgascondensaat - wat vrijkomt bij gaswinning - tegenhouden om de gaswinning te ontregelen.

De actie heeft de hoogste prioriteit bij de hulpdiensten. De politie, de Veiligheidsregio en de gemeente Delfzijl brengen op dit moment de situatie nader in kaart. Later deze week wordt meer bekend over de maatregelen die genomen zullen worden.

