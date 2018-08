De eerste spruitjes worden geoogst: 'Ze zijn fris en fit'

Het is weer zo ver: de eerste spruitjes worden geoogst. Ook op het land van spruitjesboer Johan Doff in Uithuizermeeden.

'Ja, want voordat de 'r' in de maand komt, moeten de eerste spruiten in de winkel liggen', zegt Doff terwijl de spruitmachines op de achtergrond brommen.

Fris en fit

Het is op zo'n eerste dag vooral de machines afstellen, bekent Doff. 'Je moet ervoor zorgen dat de spruiten ideaal worden afgestoken.'

De beginselen zijn in ieder geval goed, want de spruiten zijn volgens hem 'fit'. 'We zijn veel aan het beregenen geweest tijdens de hitte. Telkens koelen, waardoor ze fris en fit zijn.' Wél had de spruitjesboer last van insecten. 'Die zijn blij met warm weer.'

Half jaar

De klus is niet in een mum van tijd geklaard. Doff: 'Voordat we klaar zijn is het eind februari. We hebben veel land, beginnen nu en zijn dus over een half jaar klaar. De bestelling van vandaag is bijvoorbeeld 15.000 kilo spruitjes. '

De fijne spruitjes gaan naar landen als Nederland en België, de grovere variant gaat onder meer naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Toekomst

De sector heeft het niet makkelijk, zegt de spruitjesboer uit Uithuizermeeden. 'Het grootste probleem is dat er een eerlijke prijs moet komen. Als de winkels de prijs te hoog vinden, wachten ze even met afnemen en zakt de prijs vanzelf.'

Ook ondervinden de spruitjesboeren concurrentie van fair trade-producten uit verre landen, zegt Doff. 'Uiteindelijk gaat de sector minder kilo's plukken, maar de winkels zullen nog wel bevoorraad blijven hoor.'

