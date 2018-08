Inwoners gemeente Loppersum ontvangen állerlaatste gemeentegids

Deze week valt een bijzondere gemeentegids op de deurmat bij inwoners van de gemeente Loppersum. Bijzonder omdat het de laatste is voordat Loppersum verder gaat als één gemeente, met Delfzijl en Appingedam.

'Iedereen legt het in de kast na gebruik', zegt wethouder Rudi Slager van Recreatie en Toerisme.

Groten getale

Voor deze laatste editie werden inwoners van Loppersum gevraagd om foto's in te sturen van mooie plekken in hún gemeente. 'Daar hebben mensen in groten getale gehoor aan gegeven. Meer dan 180 mensen stuurden hun foto's in, dat verraste ons.'

Het leuke eraan is volgens Slager dat er foto's werden ingestuurd met ieder een eigen beleving erbij. 'Het leuke is ook dat je niet alleen maar foto's van kerktorens binnenkrijgt, maar uiteindelijk een mooie variatie hebt.'

Onderwerpen

In de gids kunnen inwoners en recreanten ontdekken wat er te doen is op het gebied van horeca, cultuur, recreatie, sport en ondernemerschap in de gemeente Loppersum. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid, gaswinning en de gevolgen daarvan.

Slager: 'Het doel van de gemeentegids is om inwoners te informeren op allerlei terreinen. Daar is ook vraag naar, en dat probeer je dan op te nemen in de gids.'

