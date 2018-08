Deze dag: de Bounty vaart Delfzijl binnen

Het was als altijd een overweldigende aanblik: de tallships, die de haven van Delfzijl binnenvaren aan het begin van de vijfde editie van Delfsail. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 22 augustus 2009.

De directeur heeft er warme herinneringen aan. Jeanette Blijdorp, die al sinds het begin in 1991 het deelnemersveld samenstelt, is er trots op dat ze voor deze gelegenheid het filmschip de Bounty naar Groningen wist te halen, want 'ik zag ooit als jong meisje de mooie Marlon Brando als muitende Fletcher Christian, prachtige film was dat'.

Latere generaties kennen de driemaster ook van het witte doek: de Bounty vormde het decor voor twee afleveringen van de filmcyclus 'Pirates of the Caribbean'.

In de 'Parade of Sail' voeren, nu precies negen jaar geleden, 36 tallships mee. Er kwamen in vier dagen tijd bijna een miljoen bezoekers. Jeanette Blijdorp is alweer bezig met het organiseren van de eerstvolgende Delfsail. De contacten voor wat de zevende aflevering gaat worden in 2022, kunnen niet vroeg genoeg gelegd worden.

Nieuwe kapiteins benaderen, het nog steeds uitdijende netwerk goed onderhouden, het is het geheim van de smid. Immers, 'de concurrentie is moordend', zegt Blijdorp, met alle nautische evenementen die jaarlijks overal ter wereld worden gehouden.

Het was mede dankzij de goede verstandhouding tussen de directeur van Delfsail en kapitein Robin Walbridge van de Bounty, dat de Amerikanen besloten om koers te zetten naar Delfzijl. Het schip was jarenlang ingezet om zeelui van de Amerikaanse marine ervaring op te laten doen.

Dat ging drie jaar later in november 2012 gruwelijk mis. De 63-jarige kapitein kwam met zijn vijftienkoppige bemanning terecht in orkaan Sandy, op zo'n 150 kilometer buiten de kust van North Carolina.

Hij stuurde nog een mail naar zijn vrouw dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, want de kustwacht wist precies waar de Bounty zich bevond. Maar veel sneller dan verwacht kapseisde het schip en werd het verzwolgen door de golven. De kapitein en één bemanningslid overleefden het drama niet. Het lichaam van Robin Walbridge is nooit meer teruggevonden.

Walbridge maakte grote indruk tijdens Delfsail als de goedlachse kapitein van dat schitterende piratenschip dat de haven binnenvoer met al die andere tallships op deze dag in de geschiedenis, 22 augustus 2009.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.