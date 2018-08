Be Quick is vandalisme op sportpark Esserberg zat

Vandalen hebben weer toegeslagen op sportcomplex Esserberg van voetbalvereniging Be Quick. Vrijwilligers van de club hebben er hun buik van vol.

'Er is graffiti gespoten, bordjes zijn van deuren afgetrokken en er liggen ongelooflijk veel peuken', zegt Dick Osinga namens de onderhoudsploeg.

Heroïne

Osinga zegt het regelmatig mee te maken, maar hij is het inmiddels wel zat. 'Zeker op vrijdagen en zaterdagen is er een enorme vervuiling zichtbaar. We hebben overdag weleens een heroïnenaald gevonden, met zilverpapier dat van onderen was verbrand. Er wordt hier 's avonds ook veel geblowd.'

Visitekaartje

Ook voor Ben Buissink, medevrijwilliger van de onderhoudsploeg, is er een grens bereikt. 'Ik zie dit werk als mijn hobby en doe het met alle plezier. Ik houd nogal van orde en regelmaat; dit complex is een visitekaartje. De gemeente levert er een steentje aan bij. Daar proberen wij wat tegenover te zetten.'

Het is voor beide heren elke ochtend weer spannend wat ze tegenkomen. Buissink: 'Men vindt het normaal dat wij dat schoonmaken, maar die rommel moet er überhaupt niet zijn.'

Opvoeden

Volgens Osinga zijn er al maatregelen genomen, maar leveren die nog niet de gewenste resultaten op. 'De gemeente heeft bijvoorbeeld camera's geplaatst. Die zijn zodanig ingesteld dat je ziet wat er langs loopt, maar je kunt nog niet terugspoelen.'

Ook is er een afspraak gemaakt met de wijkagent, die 's avonds en 's nachts rond de risicotijden vaker zou patrouilleren bij het complex. Osinga: 'Die heb ik nog niet gezien, al is dat ook niet zo gek want op dat tijdstip zijn we er nooit.'

Volgens Osinga is het voornamelijk één kwestie: 'En dat is opvoeden'.